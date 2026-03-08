２０２２年北京五輪でドーピング違反による出場停止処分を受けてから復帰したばかりのカミラ・ワリエワが、中国・上海を訪問中に緊急でドーピング検査を受けた。ワリエワは４年間の出場停止処分から明けたばかりで、次回の３０年フランス・アルプス地域で行われる五輪に向けて本格的に競技へ復帰。今後は大会への参加を予定している。今週末には人気が高い中国を訪問。そこで各種イベントへの出席を予定しているが、７日に行