キム・ドヨンが6回に逆転2ラン…8回に同点打も及ばず■チャイニーズ・タイペイ 5ー4 韓国（8日・東京ドーム）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の韓国代表は8日、1次ラウンド・プールCのチャイニーズ・タイペイ戦に延長戦の末、4-5で敗れた。前日の侍ジャパン戦に続く2連敗。グループリーグ突破は9日のオーストラリア戦に全て託される形に。韓国メディアも厳しい論調となっている。韓国は2回に先制されるも、5回に併