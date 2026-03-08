映画監督のピーター・ジャクソンが、第79回カンヌ国際映画祭で名誉パルムドールを授与されることが決まった。授賞式は5月12日に行われる開幕式で実施される。 【写真】ファンタジーワールドに没入世界がドキドキ＆ワクワクした指輪戦争 映画祭側は、「ロード・オブ・ザ・リング」三部作に代表される大作ファンタジーから、初期のカルト的ホラー作品、評価の高いドキュメ