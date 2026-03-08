カズが試合終盤に途中出場J3の福島ユナイテッドFCは3月8日、明治安田J2・J3百年構想リーグの第5節でAC長野パルセイロとホームで対戦して4-2で勝利した。この試合でベンチ入りした59歳のカズことFW三浦知良は、後半AT3分からピッチに立ち、59歳初出場を達成。Jリーグ最年長記録を更新した。開幕5節にしてようやくホーム開幕戦を迎えた福島が、地元のファンの前で素晴らしい試合を見せた。前半は両チームが持ち味を出すなか、開