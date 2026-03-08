◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」周囲を惹（ひ）き付ける、不思議な雰囲気がある。巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（浦和学院）は、プロ入り初のキャンプで充実の時間を過ごした。高校通算３５発の大器は、２月５日に行われた初の屋外フリー打撃で場外弾を放つなど、周囲の度肝を抜いた。全体練習終了後は連日の特守と特打に臨み、ユニホームを泥だらけにしてボールを追った。印象的だったのは、藤井を見守る首脳陣の