◆オープン戦日本ハム―ロッテ（８日・エスコン）ロッテのサブロー監督が、新庄監督のお株を奪うような２ランスクイズを仕掛けた。１点を追う７回１死二、三塁、打者・寺地へのサインは２ランスクイズ。寺地が見事に三塁方向へ転がし、三塁走者は悠々と生還。投手・畔柳が一塁へ送球する間に、二塁走者・岡も本塁へ突入した。一塁から本塁へ送球され本塁はクロスプレー。岡がうまく回り込み審判はセーフと判定したが、新庄