8日は女性の健康や権利を考える国際女性デーです。こどもや女性の治療にあたる国立のセンターでイベントが行われました。イベントでは産婦人科医の高尾美穂さんが講演したほか、婦人科の医師に直接相談できるコーナーなども設けられました。会場の国立成育医療研究センターは妊娠・出産やこどもの治療と研究を担っていますが、2024年、病棟内に、日本で初めて女性の健康問題に特化した「女性の健康総合センター」が作られ、8日は、