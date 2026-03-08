◇第80回JABA東京スポニチ大会第2日予選リーグB組セガサミー（1勝1敗）5―7JFE東日本（2勝）（2026年3月8日神宮）セガサミーは1番に左翼で黒川怜遠（えおん＝日体大）、9番に捕手で立花祥希（国学院大）の両ルーキーをスタメンで使い、投手も中村匡伸（日本経済大）、山口謙作（中大）が救援登板。山口が逆転3ランを浴びて負け投手となったが、公式戦デビューでいい経験を積んだ。「ボクも含め1球の怖さを知ったのがよ