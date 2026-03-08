◇明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST第5節岡山1―0京都（2026年3月8日JFE晴れの国スタジアム）岡山が京都に1―0で競り勝った。大会初めての90分勝利で勝ち点3を手に入れた。岡山は京都と同じ3―4―2―1の布陣で戦う“ミラーゲーム”となって長所をつぶし合う展開に。DF田上大地（32）が3試合連続ゴール中の京都FWラファエル・エリアス（26）を密着マークしてシュートを1本も撃たせずに完封。後半39分のMF松