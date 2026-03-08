俳優の味方良介が、仲野太賀主演のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演することが発表された。味方は室町幕府の将軍・足利義昭に仕える奉公衆の一人、三淵藤英を演じる。味方にとって大河ドラマ出演は今回が初となる。【写真】新キャスト7人を紹介！長宗我部元親の姿も…同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長の生涯を主人公に描く戦国ドラマ。味方が演じる三淵藤英は、室町幕府の将軍に仕える側近で、義昭の将軍職就任の