茨城県取手市の木造住宅で火事があり、寝室にいた高齢の夫婦2人が死亡しました。【映像】火災が起きた現場付近の様子午前7時ごろ、茨城県取手市井野台の木造2階建て住宅で「2階から白煙が見える」と近くに住む人から119番通報がありました。ポンプ車など10台ほどが出動し、火はおよそ4時間後にほぼ消し止められましたが、住宅の2階などが焼けました。警察などによりますと、住人の吉村正昭さん（82）と妻の美代子さん（77）