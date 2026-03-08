「オープン戦、阪神２−３巨人」（８日、甲子園球場）今年初めの伝統の一戦で、阪神は逆転負けを喫した。開幕ローテ入りを争う伊原が先発し、４回４安打無失点の好投で猛アピール。野手ではこの日も３番に入った中川が、３試合連続の安打を放つなど存在感が光った。この日、試合前には恒例の新入団選手紹介があった。昨秋のドラフトで１位指名された立石正広内野手（２２＝創価大）をはじめ、新人が７人に新外国人のルーカス