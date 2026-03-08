現在レアル・マドリードを悩ませている問題の1つが怪我だ。前節はホームでヘタフェに0-1で敗れたが、この試合ではFWロドリゴ・ゴエスが右膝に痛みを訴えており、その後の精密検査で右膝前十字靭帯断裂の大怪我と診断された。長期離脱は避けられず、今季は絶望だ。このロドリゴの怪我に直接的な関係があったかは分からないが、スペイン『El Mundo』はレアルの本拠地サンティアゴ・ベルナベウの芝が怪我増加の一因かもしれないと取り