8日、MLS第3節が行われ、アウェイのインテル・マイアミが1-2でDCユナイテッドを下した。ハビエル・マスチェラーノ監督率いるインテル・マイアミのシステムは［4-2-3-1］。ボランチにはアルゼンチン代表のロドリゴ・デ・パウル、そしてトップ下にはリオネル・メッシが入った。試合が動いたのは17分。ヘルマン・ベルテラメが敵陣でボールを奪ってショートカウンター。最後はデ・パウルが仕留めた。そして27分に追加点。メッシがラン