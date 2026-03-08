ブンデスリーガのバイエルンがCBの獲得を検討している。『transfermarkt』によると、ターゲットはハンブルガーSVに所属するDFルカ・ヴシュコヴィッチ。所属元はプレミアリーグのトッテナムで、今季はレンタル移籍でブンデスリーガにやってきた。19歳と若い選手だが、今季はブンデスリーガで22試合に出場して5ゴール1アシストを記録するなど、ドイツで存在感を示している。そんなブシュコビッチをバイエルンは来夏獲得しようとして