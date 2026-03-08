FA杯5回戦ではニューカッスルとマンチェスター・シティが対戦し、1-3とシティが勝利。ベスト8にコマを進めた。この試合を、来週チャンピオンズリーグ・ラウンド16で対戦することになるレアル・マドリードのスタッフが視察に訪れていたようだ。しかし、目的はシティの視察だけではないと『THE Sun』が伝えている。レアルのスタッフたちには、ニューカッスルMFサンドロ・トナーリを視察するという目的もあったという。トナーリには以