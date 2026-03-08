大相撲春場所は8日に初日を迎え、東幕下4枚目で金沢市出身の炎鵬は下手投げで勝ちました。炎鵬は、先の初場所で6勝1敗の成績をあげ、今場所は十両に近い位置に番付を上げています。初日の相手は元幕内の英乃海でした。立ち合いからすぐに左の下手が入り、投げをうつと鮮やかに決まりました。下手投げで勝ち、1勝です。炎鵬は首を故障し2023年の夏場所で途中休場してからは、翌名古屋場所からまる1年全休しました。2024年の名古屋場