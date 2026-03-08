◆大相撲▽春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）東農大出身で、幕下最下位格付け出しの不動豊（ふどうほう、時津風）が、東三段目筆頭・鷹翔（湊）を寄り切って、白星デビューを飾った。「所作で緊張して、終わった後に気が緩みかけたが、仕切りからは集中することができた」と安どした。不動豊は昨年の全国学生相撲選手権大会で個人準優勝、全日本相撲選手権大会でも個人ベスト８で幕下最下位格付け出し資格を取得し