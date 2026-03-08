◆オープン戦阪神２―３巨人（８日・甲子園）巨人が開幕戦の相手、阪神との接戦を制した。先発の田中将大投手は３回１安打無失点と好投。最速１４７キロの直球に球威があり変化球も有効に利用。９つのアウトのうち内野ゴロ７つと安定感が光った。打線は１点を追う５回にリチャード、浦田の安打と松本の四球で１死満塁の好機を作ると、３番・泉口が中前に２点適時打を放って逆転した。２番手の赤星は最速１５０キロの速球