◇大相撲春場所初日（2026年3月8日エディオンアリーナ大阪）昨年初場所以来の十両復帰を果たした島津海（29＝放駒部屋）が西12枚目の剣翔（34＝追手風部屋）を寄り切りで破って白星発進を決めた。十両では昨年初場所13日目以来408日ぶりの勝ち名乗り。「小技のある相手なのでしっかり取った。昨年はケガで（大阪の土俵に）立てなかった。新十両の時は違う感覚。土俵入りから、ぐっとこみ上げるものはありました」と感慨深げ