皐月賞トライアルの3歳馬限定G2「弥生賞ディープインパクト記念」は3番人気のバステール（牡＝斉藤崇、父キタサンブラック）が外から鋭く突き抜けて重賞初制覇。2着の2番任期ライヒスアドラー、3着の1番人気アドマイヤクワッズとともに皐月賞（4月19日、中山、芝2000メートル）の優先出走権を獲得した。鞍上の川田将雅（40）は阪急杯（ソンシ）以来、今年の重賞4勝目（通算156回目）。弥生賞は2014年トゥザワールド、18年ダノ