◆オープン戦オリックス０―１ソフトバンク（８日・京セラドーム大阪）オリックスが、ソフトバンクに完封負けを喫した。２５年は７勝１６敗２分けと天敵に黒星スタート。相手先発のスチュワートに沈黙した。５回１死三塁のチャンスではシーモアが空振り三振、広岡も二ゴロ。今季から新加入の助っ人は、オープン戦１２打席無安打と苦しんでいる。先発・田嶋は３回を４安打無失点。２番手で開幕ローテ入りを目指す寺西も４回１