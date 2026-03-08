中山10R・総武S（ダート1800メートル）は後方から徐々に進出した6番人気ブレイクフォース（牡7＝中舘、父アジアエクスプレス）が直線で外から豪快に伸びて快勝した。24年8月BSN賞（新潟）以来のオープン2勝目（通算6勝目）を挙げた。再コンビの田辺は、同馬の全6勝をマークする相性の良さ。「良かったです。初のブリンカーもいい方向に出たようで中山も得意ですしね。ちゃんと仕上げてもらって馬もいい状態でした」とニッコリ