◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国４―５台湾＝延長１０回タイブレーク＝（８日・東京ドーム）ともに１次ラウンド突破の可能性を残す韓国と台湾のが“絶対に負けられない戦い”を繰り広げた。ここまで韓国は１勝１敗、台湾は１勝２敗とあって、両チームともに負けは許されない状況。主導権が入れ替わるシーソーゲームを延長で台湾が制した。ＳＮＳでは興奮の声が挙がっている。両軍無得点の２回先頭に台湾が本塁打で先制。しか