日本プロ麻雀（マージャン）連盟の女流プロ雀士で、グラビアやタレントとしても活躍する岡田紗佳が８日、都内で「４月始まり卓上カレンダー」発売取材会を行い、麻雀への意欲を明かした。自身初の卓上カレンダーは昨年６月に都内で撮影し、美ボディーを披露している。岡田は「飾りやすい仕上がりでお気に入りです。デスクに置くには気持ち刺激強めかもしれないですけど」と笑いながら、「寂（さみ）しい人にぜひ」と呼びかけた