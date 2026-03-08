◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC チャイニーズ・タイペイ5ー4韓国(8日、東京ドーム)延長10回の激闘を制したチャイニーズ・タイペイは決勝トーナメント進出へ望みをつなげました。初戦から2連敗としていたチャイニーズ・タイペイは、負ければ1次ラウンド最終戦となる韓国戦。互いに譲らぬ展開で点を取り合う中、延長10回に勝ち越しに成功。5-4で通算2勝2敗としました。試合後、ベンチの選手たちが飛び出し、