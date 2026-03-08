3月8日、中山競馬場で行われた11R・弥生賞（G2・3歳オープン・芝2000m）は、川田将雅騎乗の3番人気、バステール（牡3・栗東・斉藤崇史）が勝利した。3/4馬身差の2着に2番人気のライヒスアドラー（牡3・美浦・上原佑紀）、3着に1番人気のアドマイヤクワッズ（牡3・栗東・友道康夫）が入った。勝ちタイムは2:00.2（良）。【中山牝馬S】エセルフリーダが重賞初制覇武藤雅「父の厩舎で勝てて本当に嬉しい」皐月賞への優先出走権