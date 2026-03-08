【新華社ハルビン3月8日】中国黒竜江省でこのほど、ハルビン工業大学など複数の機関が共同開発した大型氷像自動建造装置のテストが完了した。氷塊の持ち上げ、運搬、接着、積み上げなどの機能を備えており、さまざまな大型の氷の建造物の施工ニーズに対応できる。次回の氷雪テーマパーク「ハルビン氷雪大世界」の建設作業での活用が見込まれている。（記者/楊思蒞、劉赫垚）