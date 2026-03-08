【新華社安康3月8日】中国陝西省安康市平利県の洪福茶山でこのほど、山一面に梅の花が咲き誇った。つづら折りの道に沿って植えられた梅と緑色の茶畑が美しいコントラストを成し、優美な春の情景を描き出している。観光客は茶園を散策しながら梅の花の写真を撮るなどして、春のひとときを満喫した。（記者/都紅剛）