２月２６日、雲南省麗江市玉竜ナシ族自治県石鼓鎮の菜の花畑で撮影を楽しむ人々。（麗江＝新華社配信／趙慶祖）【新華社昆明3月8日】中国各地ではまだ寒さが残るが、雲南省ではすでに春の気配が広がっている。花々が咲き始め、田畑では春の農作業や果物・野菜の収穫が進む。高原特有の農産物がいち早く市場に出回り、「春の味覚」を楽しむ季節が始まった。新しい世代の農業従事者の取り組みも、地域産業に新たな活力をもたらして