◇第6回WBC1次ラウンドC組韓国 4―5（延長10回タイブレーク） 台湾（2026年3月8日東京D）韓国は台湾に延長10回タイブレークの末に4―5で敗れ、2連敗で1勝2敗となった。4大会ぶりの8強入りには、この日夜にオーストラリアが日本に敗れた上で、9日にオーストラリアとの直接対決で勝つことが最低条件となった。無死二塁から始まるタイブレークの延長10回、犠打野選で一、三塁のピンチを招き、スクイズで1点を勝ち越された。