みずみずしいツヤと透け感のある発色で人気の「レブロン スーパー ラストラス デューイ シャイン リップスティック」から、春気分を高めてくれる新色が登場します。2026年3月16日(月)より、ベリーのようにジューシーなツヤを楽しめる2色が仲間入り。ぷるんとしたうるおい感と軽やかなつけ心地で、思わず触れたくなるような唇を演出します。日常メイクにさりげない可愛さと透明感をプラスして