元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。あれば必ず頼む“やきとり”のネタを明かした。リスナーからの「やきとりという名の豚串を初めて食べました」というメッセージに、松岡は「子供のころは北海道だったんで豚で育ちましたから、何の違和感もなく、しかも、中に入っているネギ間は玉ねぎだったんで。で、大吉先生（博多大吉）も九州なんで“うちも豚でしたよ”なんて。だ