名古屋ウィメンズマラソンが8日に行われ、32年ぶりの日本開催となるアジア大会（愛知・名古屋）のマラソン日本代表選考会も兼ねたMGCシリーズ2025-26（グレード1）の大会が全て終了。国内・海外のレースも含め、今季も歴代の記録が更新された。アジア大会、27年の世界陸上、28年のロサンゼルス五輪に向け、各選手がしのぎを削り代表の座を狙う。男子マラソン、女子マラソンの歴代記録のトップ10は以下の通り（2026年3月8日時点）。