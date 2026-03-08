きょう午前（8日）、千葉県木更津市の住宅で火事があり、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。この家に住む女性が「仏壇のろうそくの火を消し忘れた」と話しているということです。きょう午前9時半ごろ、木更津市清見台で「火災です、黒煙が上がっています」とこの家に住む83歳の女性から119番通報がありました。警察によりますと、現場は木造2階建て住宅で、火はおよそ2時間後にほぼ消し止められましたが、敷地内にあ