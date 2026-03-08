人気コーラスグループ「純烈」のリーダー・酒井一圭さんがプロデュースする、「純烈」の弟分グループ「モナキ」が３月７日に公式サイトを更新。3/8(日)に「ミヤコ瓢箪山店」で開催予定だった、デビューシングル「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」 発売記念キャンペーンのミニライブが中止になったことを報告しました。【写真を見る】【 純烈の弟分・モナキ 】デビューシングル発売記念キャンペーンのミニライブが前日に中