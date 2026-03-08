レトロカラーが映える可愛さ満載の仕様！2022年に日本市場へ再上陸したヒョンデ。早くも日本市場への再挑戦から5年目を迎えます。2026年1月に開催の「東京オートサロン2026」では、可愛いカラーリングの「INSTER（インスター）」が登場し、注目を集めました。【画像】超いいじゃん！ これが“レトロ×お洒落”な斬新「“丸目”コンパクトSUV」の姿です！（30枚以上）2026年2月の「大阪オートメッセ2026」でも展示され話題に