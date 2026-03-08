延長10回に執念の盗塁も実らず、試合後はベンチで立ち上がれず■チャイニーズ・タイペイ 5ー4 韓国（8日・東京ドーム）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）韓国代表は8日、1次ラウンドプールCでチャイニーズ・タイペイ代表に延長戦の末に敗れた。試合後、キム・ヘソン内野手らがベンチで呆然とする姿に、日本のファンからも「私も悲しい」「泣ける」と悲痛な声が上がっている。韓国代表は同点で迎えた延長10回に