福岡南署は8日、福岡市南区弥永団地の駐車場にいた女性に同日午前10時20分ごろ、見知らぬ男がニヤニヤしながら近づき「体を触らせてください」などと言う事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。女性は逃げて無事。男は20代、身長170くらい、警備員風の紺色制服・キャップ帽、口ひげがあり、マスクを顎にずらして着用。