岡山は３月８日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）第５節で、京都とホームで対戦し、１−０で接戦を制す。90分での勝利は今季初だ。決勝点を挙げたのは、65分に途中出場した松本昌也。84分、白井康介のクロスを河野孝汰がヘッドで折り返したところに反応。鮮やかなボレーシュートでネットを揺らした。試合後のフラッシュインタビューで、松本は「ホームで何とか勝点３を取れて非常に嬉しいです」と喜