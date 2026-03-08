女子プロレスのスターダムは8日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。同2回戦が行われ、吏南は壮麗亜美と対戦した。吏南は場外戦や凶器攻撃で壮麗を痛めつける。壮麗もラリアットなどで反撃するが、13分10秒、ジャックナイフ式えび固めで吏南が壮麗を下した。昨年準Vの吏南は「ギリギリだったけど2回戦突破ということで、壮麗亜美はおととしの準V者として、私は去年準優勝。決勝までいってあと1個取れて