ゴールデンボンバーの鬼龍院翔（41）が8日、Xを更新。2月17日に56歳で亡くなった、ロックバンド、LUNA SEAのドラマー真矢さんの献花式へ足を運んだことを報告した。鬼龍院は「今朝は横浜のぴあアリーナMMへ、LUNA SEA真矢さんの献花式に参加させていただきました」とつづった。続けて「今日の横浜はとても晴れた天気で陽射しが暖かかったです。献花の機会をいただき、ありがとうございました」と感謝を伝えた。