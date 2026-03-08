リンクをコピーする

【hololive 7th fes. Ridin' on Dreams】 会場：幕張メッセ STAGE1 (DAY1) ：3月6日18時30分 開演 STAGE2 (DAY2) ：3月7日13時 開演 STAGE3 (DAY2) ：3月7日18時30分 開演 STAGE4 (DAY3) ：3月8日13時 開演 価格： 6,800円（各公演） 25,000円（4公演通し券） 【拡大画像へ】 カバーは、リアルラ