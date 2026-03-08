ＧＬＥＡＴ８日の新木場大会で、?××スタイル?こと中嶋勝彦（３７）が、渡辺壮馬（２７）に敗れてＬＩＤＥＴＵＷＦ世界王座防衛に失敗した。渡辺を相手にＶ８戦に臨んだ中嶋は、序盤からスタンドの攻防を有利に展開した。開始早々、掌底を叩き込んでダウンさせることに成功。さらに立ち上がってきた渡辺をコーナーに追い詰めると、打撃のラッシュで２度目のダウンを奪った。その後も腕十字でロープエスケープさせたかとも