◆オープン戦オリックス―ソフトバンク（８日・京セラドーム大阪）オリックス・田嶋大樹投手は「超平常心」で開幕ローテ入りを目指す。オープン戦初登板は３回を４安打無失点。「投球フォームの確認をもう少し、しっかりしていきたい」と課題に目を向けた。２日に行われたＷＢＣ日本代表との強化試合（京セラドーム大阪）では２回をパーフェクト。「良い悪いの判断をせず、中立的な目で見ていました」と冷静に振り返った。大