◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）西十両１１枚目・寿之富士（伊勢ケ浜）は東同１２枚目・錦木（伊勢ノ海）を押し出し、白星発進した。立ち合いで低く当たり、右を差して投げを打って崩し「組んだら重いので、がっぷりにならないように。先に動いて勝負できた。勝てて良かった」と納得の表情で振り返った。モンゴル出身の寿之富士は先場所でしこ名を改め、幕下２枚目で５勝２敗の成績を残して新十両に昇進し