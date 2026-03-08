2月17日に56歳で亡くなった、ロックバンド「LUNASEA」ドラムスの真矢さんの献花式「〜Eternal MeLoDy〜」が8日午前11時から、神奈川のぴあアリーナMMで開催された。1時間ごとの入れ替え制で、午後8時まで計10回を実施する。午前11時時点で、当日券が購入可能となっている。ファンは主催者が用意した白いカーネーションを献花。今回、預かりが可能とされた手紙を持参するファンも多かった。式場にはドラムが3セット並べられ