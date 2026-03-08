◇Bリーグ2025―26シーズンB1第24節GAME2 大阪エヴェッサ78―94千葉ジェッツ（2026年3月8日おおきにアリーナ舞洲）大阪エヴェッサは休養期間明けのホームで2連敗を喫し、7連敗となった。通算成績は15勝26敗。1Qはロケットスタートだった。合田怜（32）のスリーポイントを皮切りにライアン・ルーサー（30）、マット・ボンズ（30）の3点シュートで最大14点差をつけ、最終的には29―18のリードで終えた。しかし、2Qは徐々