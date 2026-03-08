俳優・芦田愛菜が出演する、コンタクトレンズケア『クリアデュー』（オフテクス）の新テレビCMが、8日から放送開始された。【動画】芦田愛菜が「青春ドラマ」涙の熱演＆「サスペンス」“衝撃の真実”に迫るCMは「サスペンス」篇と「青春ドラマ」篇の2種類で、芦田が記者やマネージャーを演じ、コンタクトレンズユーザーの悩みである「乾燥」にフォーカスをあてた、映画やドラマの予告編のようなストーリー仕立てになっている。