【ワシントン＝中根圭一】米国とイスラエルによる軍事攻撃でイランの最高指導者アリ・ハメネイ師が殺害されたことを受け、米国のイラン系住民が７日、米ワシントンで、攻撃を指揮したトランプ米大統領を称賛する集会を開いた。主催団体によると、数百人が参加した。参加者はハメネイ師を頂点とする指導体制に反対する人が多く、「イランに自由を」「ハメネイ師は死んだ」と連呼しながら、大通りを練り歩いた。ホワイトハウス